Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın son maçında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ;
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven Yalçın, Burak Yılmaz
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Zajc, Tolgay Arslan, Dirar, Moses, Soldado
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.