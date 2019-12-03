Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI ANLATIM
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muriqi
İstanbulspor: Alperen, Wellington, Etoga, Onur, Duhan, Eslem, Oğuzhan, Cajic, Ali, Diouf, Allahyar
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