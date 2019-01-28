12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3025
  • 6,056
  • 221.752
  • 102.416
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe - Malatyaspor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
 
Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi.
 
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında giriyor.
 
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
 
Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle bu akşamki mücadelede görev yapamayacak.
 
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
 
YENİ MALATYASPOR CEPHESİ
 
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
 
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
 
Ligde geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale adını yazdıran Malatya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında galip gelerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.
 
Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-siyahlılar, ligin beşinci haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, 7'nci haftada ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
 
Malatya temsilcisinde sakatlıkları geçen Adem Büyük, Mustafa Akbaş ve Guilherme, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.
 
MUHTEMEL 11’LER
 
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Sadık, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Moses (Dirar), Ayew, Soldado
 
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Akça, Mina, Robin, Chebake, Erkan, Donalt, Ahmet, Pereira, Ömer, Aleksic

Rusya´nın süpersonik Tu-22M3 bombardıman uçağı yere böyle çakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da BM ile kritik Suriye zirvesi

Ankara'da BM ile kritik Suriye zirvesi

Rusya net konuştu: Böyle bir planımız yok

Rusya net konuştu: Böyle bir planımız yok

AVM sayısında rekor artış

AVM sayısında rekor artış

PM toplantısı sonrası CHP'de toplu istifa

PM toplantısı sonrası CHP'de toplu istifa

'Dikkatimizi sirk yöneticisi Trump üzerinde yoğunlaştıracağız'

'Dikkatimizi sirk yöneticisi Trump üzerinde yoğunlaştıracağız'

İran’dan Fransa’nın imalarına yalanlama: Bunu teyit edemem

İran’dan Fransa’nın imalarına yalanlama: Bunu teyit edemem

Başkan Erdoğan uyarmıştı: 81 ilin valiliğine talimat verildi

Başkan Erdoğan uyarmıştı: 81 ilin valiliğine talimat verildi

Tartışma büyüyor: S. Arabistan'ın kanalı ülkeyi karıştırdı

Tartışma büyüyor: S. Arabistan'ın kanalı ülkeyi karıştırdı
 

POPÜLER HABERLER

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA