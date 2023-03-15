Fenerbahçe: 1 - Sevilla: 3

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın akşam Sevilla'ya konuk edecek.

İki takım daha önce 3'ü Avrupa kupası, 1'i hazırlık maçı olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İspanyol takımı 3 galibiyet alırken, sarı lacivertli temsilcimiz ise 1 kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştı. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı. Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Sarı lacivertliler 2014 yılında Sevilla ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0 yenilerek ayrıldı.

Kanarya, bu sezon bu eşleşmenin ilk maçında ise 2-0'lık yenilgi aldı.