Fenerbahçe, 10 isimle yollarını ayırdığını açıkladı!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı; İlayda Civelek, Fatma Kara, Gülbin Hız, Anne Elisabeth Bailey, Zote Nina Kpaho, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Haley Lanier Berg, Olga Sevcova ve Zenatha Coleman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızda görev alan İlayda Civelek, Fatma Kara, Gülbin Hız, Anne Elisabeth Bailey, Zote Nina Kpaho, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Haley Lanier Berg, Olga Sevcova ve Zenatha Coleman ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz."