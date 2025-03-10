Fenerbahçe, Cukaricki forması giyen 18 yaşındaki Sırp gol kralı Mihajlo Cvetkovic için devreye girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Lazio'nun da transfer gündeminde yer alan 18 yaşındaki Sırp forveti kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Sırp futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olması düşünülen Cvetkovic için detaylı izlemelerin yapıldığı ve Fenerbahçe'nin transfer için çok ciddi olduğu belirtildi.

18 YAŞINDA A TAKIMLA 7 GOL

Sırbistan Genç Ligi'nde gol kralı olan Cvetkovic, bu sezon Cukaricki A Takım formasıyla 23 maça çıktı ve 7 gol atmayı başardı.

Sırbistan alt yaş milli takımlarında da görev yapan 18 yaşındaki forvet, 35 maçta 18 kez fileleri havalandırdı.