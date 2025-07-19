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Spor

Fenerbahçe, “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü”nü kutladı

Fenerbahçe 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Yayımlanan mesajda, 'Sarı laciverte olan sevdamızla, bugün, Fenerbahçeli olmanın gururunu dünyaya bir kez daha haykırıyoruz.' denildi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe, “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü”nü kutladı
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Fenerbahçe Kulübü, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yayımlanan mesajda, "Bugün, sadece bir takımı desteklemenin değil; bir tarihe, bir kültüre, bir duruşa sahip çıkmanın günü. Bugün, her zorluğa karşı omuz omuza duran, her mücadelede birbirine destek olan, önüne konan engellere milyonlarla karşı duran Fenerbahçe camiasının günü. Bugün, her daim Atasının izinde olan, değerlerinden asla vazgeçmeyenlerin günü. Gururla kuşandığımız, başımızın üzerinde taşıdığımız sarı lacivert renkler; kalplerde bir sevdanın, dillerde bir marşın, tribünlerde bir haykırışın temsili." denildi.

"Biz, dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'yiz" ifadesiyle devam eden mesajda şunlar kaydedildi:

"Yarıştığımız her branşta ülkemizi gururla temsil ediyor; milletimiz için var olmaya devam ediyoruz. Sarı laciverte olan sevdamızla, bugün, Fenerbahçeli olmanın gururunu dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Tüm yüreğiyle Fenerbahçeli olanların, sınırsız sevgisiyle bu armanın izinde koşanların 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun. Fenerbahçe sonsuza dek var olsun."

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