Fenerbahçe 2 gencin peşinde
KANARYA, Altınordu’nun iki genç oyuncusu için harekete geçti.
- Star Spor
Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi yıldızları yetiştiren İzmir ekibinin bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce’ye Fenerbahçe’nin talip olduğu öğrenildi. Burak, 1.Lig’de gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçerken, Ravil de Ümit Milli ve U17 Milli Takımları’nda görev yapıyor.
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