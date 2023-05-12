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Spor

Fenerbahçe, 2 oyuncusuyla vedalaşıyor! Süper Lig'den talipleri var

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışı devam ederken kadro planlamsı da şimdiden başladı. Sarı- Lacivertlilerin 2 oyuncusuna ise Süper Lig'den talipler olduğu öğrenildi.

12 Mayıs 2023 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe, 2 oyuncusuyla vedalaşıyor! Süper Lig'den talipleri var
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Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna kattığı deneyimli futbolcu Sarı-Lacivertlilerden ayrılıyor. Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu planları arasında yer almayan sol bek, Türkiye'de kalmak istiyor. 31 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'den talipleri var.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamasına başlandı. Sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski gözden çıkarılan isimler arasında.

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Buna karşın Ezgjan Alioski, Türkiye'deki yaşantısından son derece memnun. Suudi Arabistan'a dönmek istemeyen tecrübeli futbolcunun Süper Lig'den talipleri bulunuyor.

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Sabah'ın haberine göre 31 yaşındaki sol bek için Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor devrede. Alioski'nin yeni sezonda Süper Lig'de kalıp kalmayacağı sezon sonunda yapılacak müzakereler sonucu netlik kazanacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maça çıkan Ezgjan Alioski 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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