F.Bahçe, ligde kulüp tarihinin en erken golünü yedi.

Mert Müldür ve Çağlar bu sezon ilk gollerini attı.

Dusan Tadic, 8 gol ve 7 asistle ligin en skoreri.

25'inci saniyede Kramer'in pasında Pedrinho, açılan Liva'yı avladı. Konya peşinden 2'yi atabilirdi. Kornerde Müldür'ün kafayla attığı golle Fener hayata dönüp kontrolü ele geçirdi. Çağlar da kafayı kullandı! Ancak 2-1'le F.Bahçe topu bıraktı; oyun kurucu aradı, geçiş yapamadı. Sağ beki yadırgayan Oğuz ile Kostic aksadı. Cesaretlenen Konya, Kramer'le eşitledi. 2. yarı Konya geride bekledi. Fener yine kornerlerden zorladı. İlk yarıda da savunmada acemilikler yapan ev sahibini Tadic cezalandırdı. Golden sonra Kanarya kontrol oyunu ve hızlı geçişler denedi ama Nesyri ve Dzeko ağır kaldı. 65-80 arası Konya yüklendi; penaltı bekledi, direğe takıldı. Mou hamle yapmadı... Son anlarda kabus yaşayan F.Bahçe, 3 puana uzanmayı bildi.

ÇİFT FORVETTEN VAZGEÇMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat'ın cezalı olduğu maçta Sebastian Szymanski'yi Fred'in yanında oynattı. Sakatlığını atlatan Oğuz Aydın kadroya döndü. Oğuz maç içinde kanat bek ve açık rolünü oynadı. Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatması ve Samet'in kadro dışı olması sebebiyle Mert Müldür de Oğuz gibi değişken bir roldeydi. Milli bek oyuncusu top rakipteyken stoper oldu. Mourinho, çift forvetli sistemini devam ettirebilmek için bu sebeple daha kalabalık bir savunma anlayışını seçti. Portekizli hoca bu tercihiyle ilgili, "Hem Amrabat hem İsmail yok. Oyuncular farklı olduğu için geriden üçlü oyun kurduk" diye konuştu.

2 YIL SONRA!

Sarı Lacivertliler Aralık 2022'deki Hatayspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında 2 korner golü attı. Bu sezon ilk golünü atan Mert Müldür, son lig golünü de yine Konyaspor'a karşı kaydetmişti. Çağlar Söyüncü de F.Bahçe formasıyla tüm Süper Lig gollerini köşe vuruşu organizasyonlarından atmış oldu.

AHMET ÇALIK'I UNUTMAYACAĞIZ

Konyaspor tribünleri 3 yıl önce trafi k kazasında hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı andı. Pek çok taraftar maça Ahmet Çalık formasıyla geldi. Konya Teknik Direktörü Recep Uçar, "Futboldan daha önemli şeyler var. Bir kez daha camiamızın ve Türk futbolunun başı sağ olsun demek istiyorum. Ahmet Çalık kardeşimiz her zaman bizimle yaşayacak ve onu unutmayacağız" diye konuştu.