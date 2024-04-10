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Spor

Fenerbahçe, 269. kez Avrupa sahnesine çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 269. kez Avrupa sahnesine çıkacak.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 12:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe, 269. kez Avrupa sahnesine çıkıyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 269. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 268 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 107 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

FENERBAHÇE SON 16 TURUNU DEPLASMAN GALİBİYETİYLE GEÇTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda elde ettiği sonuçla geçti.

Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde çıktığı rövanş müsabakasını 1-0 kaybetse de çeyrek final biletini almayı başardı.

OLYMPİAKOS EVİNDEKİ SON AVRUPA MAÇINI FARKLI KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledi.

Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan'da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.

KONFERANS LİGİ'NDE 17. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 17. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 20 gole engel olamadı.

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