UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

Feyenoord'a karşı deplasmanda ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi ise Fransız ekibi Nice'i iki maç sonucunda da mağlup etmeyi başaran Portekiz temsilcisi Benfica oldu.