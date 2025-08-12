İSTANBUL 30°C / 23°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe 27 yıl sonra başardı! Kadıköy'de tarihi gece
Spor

Fenerbahçe 27 yıl sonra başardı! Kadıköy'de tarihi gece

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99'dan bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

12 Ağustos 2025 Salı 23:56
Fenerbahçe 27 yıl sonra başardı! Kadıköy'de tarihi gece
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

Feyenoord'a karşı deplasmanda ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi ise Fransız ekibi Nice'i iki maç sonucunda da mağlup etmeyi başaran Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

