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Spor

Fenerbahçe 3 puanı kazandı ama! Şampiyonluğu yine ellerinden kaçırdı

Fenerbahçe, Süper Lİg'in 36. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ama Galatasaray'ı şampiyonluğunu engelleyemedi. Taraftarlar maç boyunca takıma tepki gösterdi. Gollerden sonra dahi ıslıklar devam etti. İşte detaylar...

AKŞAM19 Mayıs 2025 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe 3 puanı kazandı ama! Şampiyonluğu yine ellerinden kaçırdı
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VAR'da yabancı değil Buğra Taşkınsoy bulundu.

D.Carlos ve Kahveci sakatlık sebebiyle alınmadı.

Mourinho, "Artık gururumuz için oynuyoruz" dedi.

Stadın yarısı zor doldu ama tepki çok büyüktü.

KAOS ÜSTÜNE KAOS!

Dünkü karşılaşmadan önce Fenerbahçe 'dernek baskını' iddiasıyla sarsıldı. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, gece yarısı beraberindeki iki yöneticiyle stadın karşısında bulunan, imza kampanyasında öncü rol oynayan Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne gitti. Başkan Koç'un tehdit ettiği iddialarından 24 saat sonra Dernek Başkanı Emrah Tünay yazılı açıklama yaparak, "Tehdit edildim. Başkanlıktan sonraki hayatında da benimle özel ilgileneceğini söyledi" dedi. Fenerbahçe resmi hesabı ise bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Ardından FB TV'ye çıkan Başkan Ali Koç, seçimin eylül ayında olacağını belirtip kongre üyelerine seslendi: "İmzalar toplansa dahi 8 haftayı bulacak seçim. Kulüp menfaatleri için seçim eylülde yapılacak. Camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım."

HERKESE BU LİGİ GÖSTERDİM

Jose Mourinho: "Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum. Artık herkes bu ligin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Bunu dünyaya göstermeyi başardım. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Şampiyonluk kutlayış biçimleri sizin insani durumunuzu gösterir. Onların şampiyonluk kutlamaları da hikayenin özeti gibi. Kaleciye penaltı attırmaları nasıl bir insani boyutta olduklarını gösteren harika bir görüntü oldu. Saha içinde bir şey kaybetmedik. İki turnuva vardı ve biz burada kazanmış olduk. Taraftar olsam ben de maça gelmezdim. Haklı olduklarını düşünüyorum motivasyonları yok."

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