Fenerbahçe 3 transfer daha yapacak! İşte o isimler

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer hamlelerini sürdürüyor.

Başkan Ali Koç, "Kaleci, sol bek ve santrfor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız. 7-8 yabancı oyuncu ayrılacak. Kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var" ifadelerini kullandı.

İşte Kanarya'nın transfer yapmak istediği 3 bölge için gündemde olan isimler:

FORVET: ALASSANE PLEA, ANDREA BELOTTİ VE AARON BOUPENDZA

Forvet transferinde Fenerbahçe'de gündemde uzun süre, M'Gladbach'ta forma giyen Alassane Plea ve Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti vardı.

Son olarak bu iki ismin yanına, daha önce Hatayspor forması giyen ve şu an kariyerine Katar temsilcisi Al-Arabi'de devam eden Aaron Boupendza dahil oldu. Joao Pedro'nun da 1 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle Boupendza için de görüşmeler sıklaştı.

Listedeki isimlerden şartları uygun olanla anlaşılması planlanıyor.

SOL BEK: GİUSEPPE PEZZELLA, FELİPE JONATAN VE EZGJAN ALİOSKİ

Sarı-Lacivertliler, sol bek transferinde ise ilk olarak Parma'dan Giuseppe Pezzella'ya yöneldi. Ancak İtalyanlar, fiyatı yüksek tuttu. Daha sonra Santos'tan Felipe Jonatan için girişimler başladı. Brezilya ekibiyle sıcak temas devam ederken listeye, Ezgjan Alioski eklendi. Alioski'nin menajeriyle İstanbul'da görüşülüyor. Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübünde oynayan 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncu, şu an bu mevkii için öncelikli aday.

KALECİ: GÖKHAN AKKAN, TARIK ÇETİN VE ERTUĞRUL TAŞKIRAN

Altay Bayındır'ın yanına tecrübeli Türk bir kaleci isteyen Fenerbahçe, acil olarak bu konuda girişimlerini hızlandırma kararı aldı.

Daha önce sarı-Lacivertli kulüp ile adı anılan Rizespor'un as kalecisi Gökhan Akkan ve yedeği Tarık Çetin'le birlikte bu pozisyon için düşünülen diğer isim, Ertuğrul Taşkıran.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ertuğrul'un, Kasımpaşa ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Kanarya, Paşa'yı ikna ederse ilk tercih olarak eski oyuncusunu istiyor.