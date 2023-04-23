Fenerbahçe, 31. hafta mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde teknik heyet ve oyuncular 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk portesi ve Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.

İdman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.