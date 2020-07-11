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Spor

Fenerbahçe 32. haftada Sivasspor'u konuk ediyor

Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Avrupa Kupaları'na katılma iddiasını sürdüren Kanarya da hedef 3 puan.

DHA11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:36 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:36
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 32'nci haftasında yarın saat 21.00’de Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Sarı lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

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