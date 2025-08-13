Fenerbahçe 4374 gün sonra ilki yaşayacak

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçerek Play-Off Turu'na kalan Fenerbahçe'de uzun süre sonra bir ilk yaşayacak.

20 Ağustos Çarşamba günü Benfica'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin stadı Kadıköy'de 4374 gün sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na en son 2013 yılında çıktı. Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, maçı 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertliler, rövanşta da İngiliz rakibine Londra'da 2-0 mağlup oldu.

Öte yandan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu da Ersun Yanal yönetiminde aynı sezonda yaşadı.