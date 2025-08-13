İSTANBUL 30°C / 23°C
13 Ağustos 2025 Çarşamba
  • Fenerbahçe 4374 gün sonra ilki yaşayacak
Spor

Fenerbahçe 4374 gün sonra ilki yaşayacak

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe 4374 gün sonra ilki yaşayacak. 20 Ağustos Çarşamba günü sahasında Benfica'yı konuk edecek sarı lacivertli ekibin stadında 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:01
Fenerbahçe 4374 gün sonra ilki yaşayacak
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçerek Play-Off Turu'na kalan Fenerbahçe'de uzun süre sonra bir ilk yaşayacak.

20 Ağustos Çarşamba günü Benfica'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin stadı Kadıköy'de 4374 gün sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na en son 2013 yılında çıktı. Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, maçı 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertliler, rövanşta da İngiliz rakibine Londra'da 2-0 mağlup oldu.

Öte yandan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu da Ersun Yanal yönetiminde aynı sezonda yaşadı.

