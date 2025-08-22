İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0171
  • EURO
    47,6138
  • ALTIN
    4392.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe 45 milyon euroyu gözden çıkardı! Hedefteki isim Antony
Spor

Fenerbahçe 45 milyon euroyu gözden çıkardı! Hedefteki isim Antony

Kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony için 45 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ22 Ağustos 2025 Cuma 10:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe 45 milyon euroyu gözden çıkardı! Hedefteki isim Antony
ABONE OL

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sarı-lacivertlilerin, Manchester United'dan Antony'i radarına aldığı aktarıldı.

ESPN'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Antony'i transfer etmek için 45 milyon euro ödemeye hazır. İngiliz devi, Fenerbahçe'nin bu yaklaşımı sonrası görüşmelerin ilerletilmesi ve transferin sonuçlandırılması konusunda oldukça istekli.

Antony tarafının ise Manchester United ile aynı isteği paylaşmadığı belirtildi. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun henüz Türkiye'de forma giymeye ikna olmadığı aktarıldı.

Manchester United, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Antony'nin kiralık transferine sıcak bakmıyor. İngiliz devi, Antony'i 2022 yılında Ajax'tan 100 milyon euro bedelle transfer etmişti.

Antony için Real Betis, Benfica, Brighton ve Bayer Leverkusen'in Manchester United ile transfer için temasa geçtiği ancak bu takımların hepsinin futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi. Bu nedenle teklifler şu an için reddedildi. Fenerbahçe'nin transferi 45 milyon euroya bitirmesi durumunda Antony, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bonservisine en fazla para ödenen futbolcu olarak rekor kıracak.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.