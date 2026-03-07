İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, 5 taraftar hakkında yasal işlem başlattı
Spor

Fenerbahçe, 5 taraftar hakkında yasal işlem başlattı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından futbolculara hakaret ettiği tespit edilen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe, 5 taraftar hakkında yasal işlem başlattı
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 23 Şubat'ta yapılan maçın ardından 5 taraftarın oyunculara hakaret ettiğinin belirlendiğini ve bu kişilere yönelik yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"23 Şubat tarihinde stadımızda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından, futbolcularımız soyunma odasına yönelirken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyuncularımıza yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Stat güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi sonucunda söz konusu eylemlerde bulunan 5 kişi belirlenmiştir. Ayrıca, bu kişilerden bazılarının biletleri farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçiş yaptığı bilgisi kulübümüzün ilgili birimlerince teyit edilmiştir. Bahse konu kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bununla birlikte, yarın oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasından itibaren sezonun geri kalan bölümünde kendilerine bilet satılmamasına; kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kulübümüz bu süreci titizlikle takip etmeyi sürdürecek olup, benzer davranışlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.