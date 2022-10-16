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Spor

Fenerbahçe: 66 - Ankaragücü: 11

Fenerbahçe - Ankaragücü rekabetinde 105. maç yarın oynanacak. Geride kalan 104 müsabakada Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne karşı galibiyet sayılarında 66-11 üstünlüğü bulunuyor.

AA16 Ekim 2022 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe: 66 - Ankaragücü: 11
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Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 105. kez karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 51 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 28-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 86, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

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