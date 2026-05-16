Fenerbahçe açıkladı: 3 isim forma giyemeyecek

Fenerbahçe Kulübü, sakatlık nedeniyle 3 oyuncusunun ikas Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sidiki Cherif'te antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak bileği travması tespit edildiği belirtildi. Matteo Guendouzi'nin Konyaspor maçında baldır bölgesinde ağrı hissettiği ve tedavisine başlandığı, ayrıca Marco Asensio'nun ise dizindeki ağrıların arttığı kaydedildi.



Söz konusu 3 oyuncunun yarın ligin son haftasındaki ikas Eyüpspor müsabakasında kadroda yer almayacağı bildirildi.