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Spor

Fenerbahçe açıkladı! Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'den kötü haber

Fenerbahçe, sakatlanan futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık olduğunu, Jayden Oosterwolde'nin de sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

21 Ekim 2024 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe açıkladı! Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'den kötü haber
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Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise uzun süre sahalardan ayrı kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."

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