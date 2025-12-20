İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe açıkladı! Derbide 2 yıldız yok...
Spor

Fenerbahçe açıkladı! Derbide 2 yıldız yok...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, mücadele öncesi açıklama yayımladı. Sarı lacivertliler, 2 yıldız ismin derbide forma giymeyeceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 21:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe açıkladı! Derbide 2 yıldız yok...
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, mücadele öncesi açıklama yayımladı. Sarı lacivertliler, takımın 2 yıldız futbolcusunun bu maçta forma giymeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Ederson ve Jhon Duran'ın bu maçta sahada olmayacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Futbol A Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası ilk karşılaşmasında 23 Aralık tarihinde Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Takımımızda yer alan futbolcularımızdan Ederson ve Jhon Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübümüze ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda bu karşılaşmanın maç kadrosunda yer alamayacaklardır.

Söz konusu durum, sezon başından bu yana devam eden yoğun müsabaka programı kapsamında sporcularımızın insani hassasiyetlerine saygı gösterilmesi anlayışıyla değerlendirilmiştir.

Diğer futbolcularımızdan Fred cezası nedeniyle; Edson Álvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo ise sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecektir.

Kulübümüz; sportif yükümlülükler, yoğun maç takvimi ve zorunlu müsabaka dışı durumları bir bütün olarak ele almakta, sporcularının profesyonel sorumlulukları ile sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsemektedir.

Futbol A Takımımız, sahaya çıkacak kadrosuyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleri doğrultusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.