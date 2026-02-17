İSTANBUL 15°C / 6°C
  Haberler
  >
  Spor
  >
  • Fenerbahçe açıkladı! Edson Alvarez ameliyat oldu
Spor

Fenerbahçe açıkladı! Edson Alvarez ameliyat oldu

Fenerbahçe, Edson Alvarez'in planlı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Meksikalı oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulüp sağlık ekibi tarafından takip edilecek.

17 Şubat 2026 Salı 21:25
Fenerbahçe açıkladı! Edson Alvarez ameliyat oldu
Fenerbahçe, Meksikalı oyuncu Edson Alvarez'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Alvarez'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

