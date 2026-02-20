İSTANBUL 18°C / 8°C
20 Şubat 2026 Cuma
  • Fenerbahçe açıkladı! Milan Skriniar'dan kötü haber
Spor

Fenerbahçe açıkladı! Milan Skriniar'dan kötü haber

Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında sakatlanan yıldız stoperin son durumunu açıkladı. İşte detaylar...

20 Şubat 2026 Cuma 13:49
Fenerbahçe açıkladı! Milan Skriniar'dan kötü haber
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Slovak savunmacı, mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmıştı.

Skriniar'ın 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Popüler Haberler
