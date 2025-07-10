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Spor

Fenerbahçe açıkladı! Sponsorluk görüşmeleri başladı

Fenerbahçe, stadyum isim hakkı ve Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe açıkladı! Sponsorluk görüşmeleri başladı
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Fenerbahçe Kulübü, stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

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