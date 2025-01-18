Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler gün içinde Adana'ya gidecek.