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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 20. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

IHA18 Ocak 2025 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler gün içinde Adana'ya gidecek.

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