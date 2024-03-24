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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisine devam ediyor

Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

AA24 Mart 2024 Pazar 14:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisine devam ediyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı.

Salonda yapılan antrenman, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla noktalandı.

Fenerbahçe, çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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