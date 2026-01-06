İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0498
  • EURO
    50,475
  • ALTIN
    6155.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt transferini bitiriyor
Spor

Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt transferini bitiriyor

Karşıyaka'nın Adem Yeşilyurt'un transferi için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde anlaşmanın resmiyete dökülmesinin beklendiği ifade edildi.

IHA6 Ocak 2026 Salı 12:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt transferini bitiriyor
ABONE OL

Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon ilk kez profesyonel liglerde forma giyen genç oyuncu, oynadığı 9 maçın 5'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Süre aldığı bu 560 dakikada 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Adem, birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı. Yurt içi ve yurt dışından pek çok takım, genç oyuncu için Karşıyaka ile temas kurarken, ilk somut adımı Trabzonspor attı. İzmir'de yapılan görüşmelerde taraflar bonservis konusunda anlaşamayınca Karşıyaka, teklifi düşük bularak süre istedi. Görüşmelerin durma noktasına gelmesinin ardından, Adem Yeşilyurt ile ilgilenen bir diğer kulüp Fenerbahçe devreye girdi. Karşıyaka, sarı-lacivertli ekibin 1 milyon Euro civarındaki teklifine olumlu yaklaşarak anlaşma için görüşmelere başladı. Transferin en geç önümüzdeki hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.

Karşıyaka'nın, anlaşma sağlanması halinde sonraki satıştan pay talep ettiği ve Adem'in sezon sonuna kadar yeşil-kırmızı formayla oynamaya devam etmesini istediği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.