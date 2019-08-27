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Fenerbahçe, Adil Rami'yi kadrosuna kattığını duyurdu

Fenerbahçe, son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe, son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. 

Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye  ‘hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz."

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