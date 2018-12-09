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Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta? Akhisarspor FB maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta? Akhisarspor FB maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Akhisarspor Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu mu? Akhisarspor Fenerbahçe maç skoru ve özeti ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Fenerbahçe ile Akhisarspor, ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Akhisarspor Fenerbahçe maçı, Sarı Lacivertli takım için büyük önem taşıyor. 2018-2019 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve toparlanmak için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında üç puan için galibiyet şansını kovalaya çalışacak. Spor Toto Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Akhisarspor iler karşı karşıya geliyor. Daha önce Akhisarspor'un evinde oynanan 6 maçtan 3 galibiyet alan Sarı Lacivertliler, 3 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi hem içerde hem de dışarda mağlup etmeyi başaran tek takım olarak kayda geçen Akhisarspor, bu başarısını sürdürmek için bugün yine sahaya çıkıyor. Akhisarspor Fenerbahçe maç skoru son dakika haberleri ve detayları star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta? Akhisarspor FB maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Akhisarspor Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu mu? Akhisarspor Fenerbahçe maç skoru ve özeti ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Fenerbahçe ile Akhisarspor, ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Akhisarspor Fenerbahçe maçı, Sarı Lacivertli takım için büyük önem taşıyor. 2018-2019 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve toparlanmak için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında üç puan için galibiyet şansını kovalaya çalışacak.  Spor Toto Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Akhisarspor iler karşı karşıya geliyor. Daha önce Akhisarspor'un evinde oynanan 6 maçtan 3 galibiyet alan Sarı Lacivertliler, 3 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi hem içerde hem de dışarda mağlup etmeyi başaran tek takım olarak kayda geçen Akhisarspor, bu başarısını sürdürmek için bugün yine sahaya çıkıyor. Akhisarspor Fenerbahçe maç skoru son dakika haberleri ve detayları star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 9 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetirken, yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mehmet Kısal üstlenecek.

 

AKHİSARSPOR FENERBAHÇE MAÇI SKOR VE ÖZET DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ



İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.

 

AKHİSARSPOR FB MAÇI CANLI İZLE
 

MANİSA'DAKİ MAÇLAR

İki takım Akhisarspor'un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı.

SON 3 RESMİ MAÇI AKHİSARSPOR KAZANDI

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig'de 13 puanla düşme hattında bulunan Akhisarspor, bu akşam 1 puan üzerinde yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım arasında  Süper Lig'de yapılan 12 maçta sarı-lacivertliler 6, yeşil-siyahlılar 5 galibiyet  aldı - Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı -  Manisa'daki 6 lig maçında taraflar üçer galibiyet elde etti.

Akhisarspor - Fenerbahçe maçı 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

AKHİSARSPOR

Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Serginho, Barbosa, Josue, Güray, Bokila

SAKAT: Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa, Elvis Manu

CEZALI: Yok

KADRO DIŞI: Seleznyov

FENERBAHÇE

Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Barış, Benzia, Mehmet Ekici, Slimani

SAKAT: Valbuena, Tolga*, Ayew, Frey, Alper, Oğuz Kağan

CEZALI: Soldado, Jailson

Akhisarspor'un konuğu Fenerbahçe

Ligde son 5 maçta 1 yenilgisi bulunan ve bu müsabakalarda 8 puan  toplayan yeşil-siyahlı ekip, 15. haftaya 13 puanla 16. sırada, düşme hattında  girdi. Akhisarspor, bu akşam 14 puanla 15. durumda bulunan Fenerbahçe'yi  ağırlayacak.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal  Kısa'nın yanı sıra Yevgen Seleznov yarınki maçta forma giyemeyecek. Elvis  Manu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını  tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre  Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki  antrenmanda oyuncular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması  yaptı.

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