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Fenerbahçe Akhisarspor'a kaybederse ligin dibine demir atıyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftada Akhisarspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçında Akhisarspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Akhisarspor-Fenerbahçe maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.

Son 3 resmi maçı Akhisarspor kazandı

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Manisa'daki maçlar

İki takım Akhisarspor'un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Serginho, Barbosa, Hosue, Güray, Bokila

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Barış, Benzia, Mehmet Ekici, Slimani

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