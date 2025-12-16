Fenerbahçe, Akkuş Belediyespor'a set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
SALON: Ünye
HAKEMLER: İbrahim Ünal, Sezay Şahin
KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR: Esmaeilnezhad, Oğuzhan Karasu, Cardoso, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Vefa Yılmaz (Metin Toy, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Selman Ateş)
FENERBAHÇE MEDİCANA: Mirza Lagumdzija, Adis Lagumdzija, Barthelemy, Mert Matic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu (Gomez, Franca, Kaan Gürbüz)
SETLER: 20-25, 19-25, 16-25
SÜRE: 77 dakika (29, 23, 25)