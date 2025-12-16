İSTANBUL 12°C / 6°C
  Fenerbahçe, Akkuş Belediyespor'a set vermedi
Spor

Fenerbahçe, Akkuş Belediyespor'a set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Akkuş Belediyespor mücadelesini 3-0 kazandı.

16 Aralık 2025 Salı 17:17
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

SALON: Ünye

HAKEMLER: İbrahim Ünal, Sezay Şahin

KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR: Esmaeilnezhad, Oğuzhan Karasu, Cardoso, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Vefa Yılmaz (Metin Toy, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Selman Ateş)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Mirza Lagumdzija, Adis Lagumdzija, Barthelemy, Mert Matic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu (Gomez, Franca, Kaan Gürbüz)

SETLER: 20-25, 19-25, 16-25

SÜRE: 77 dakika (29, 23, 25)

  • Fenerbahçe Medicana
  • Akkuş Belediyespor
  • Efeler ligi

