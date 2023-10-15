İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Alagöz, BOTAŞ'ı farklı geçti
Spor

Fenerbahçe Alagöz, BOTAŞ'ı farklı geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, Fenerbahçe Alagöz'ü konuk etti. Sarı-lacivertli ekip parkeden 93-61 galip ayrılmayı başardı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 00:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz, BOTAŞ'ı farklı geçti
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda BOTAŞ'ı 93-61 mağlup etti.

Fenerbahçe Alagöz Holding 6. maçını da kazanırken, BOTAŞ 5. karşılaşmasında 3. yenilgisini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak Aktaş, Gündoğan Ali Balaban

BOTAŞ: Weaver 21, Manolya Kurtulmuş 8, Buket Ünal 5, Saliha Mandıracı Reimer 11, Işık Su Güven 2, Hatice Pelin Gülçelik 6, Nisa Yalçın, Deniz Üstün 2, Holmes 2, Ronahi Zilan Kıran, Nihal Güngör Yıldırım 4

Fenerbahçe Alagöz Holding: Şerife Alperi Onar 12, Mc Bride 25, Sevgi Uzun 15, Meesseman 20, Tilbe Şenyürek 4, Duygu Özen 2, Anderson 6, Merve Aydın 3, Laksa 6

1. Periyot: 14-25

Devre: 32-42

3. Periyot: 44-75

Beş faulle oyundan çıkan: 34.32 Laksa (Fenerbahçe Alagöz Holding)

  • fenerbahçe alagöz
  • botaş
  • basketbol kadınlar süper ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.