Fenerbahçe Alagöz, Bursa Uludağ'ı 101-74 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 101-74 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 15. galibiyetini elde etti. Bursa ekibi ise 14. yenilgisini yaşadı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Sinem Tetik, Eyyüp Ayhan, Umut Memiş

Fenerbahçe Alagöz Holding: Elif İstanbulluoğlu 15, İdil Saçalır 8, McBride 28, Iagupova 29, Merve Aydın 8, Selin Rachel Gül, Manolya Kurtulmuş 9, Doğa Adıcan 4, İrem Erdik, Selen İrem Baş

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 2, Carter 24, Özge Kavurmacıoğlu 12, Ferda Yıldız 10, Fluker 21, Pivec 3, Gonca Karataş 2, İlsu Darıcıoğlu

1. Periyot: 24-20

Devre: 51-39

3. Periyot: 76-58