Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa serüvenine başlıyor

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunu açıyor.
Ligin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu ilk haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin'i 99-60 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Fenerbahçe Alagöz Holding, ayrıca FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi olmuştu.