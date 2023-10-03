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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa serüvenine başlıyor

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunun ilk maçında Valnecia Basket'i konuk edecek.

AA3 Ekim 2023 Salı 09:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa serüvenine başlıyor
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunu açıyor.

Ligin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu ilk haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin'i 99-60 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Fenerbahçe Alagöz Holding, ayrıca FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • FIBA Avrupa Ligi
  • Valencia Basket

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