Fenerbahçe Alagöz Holding ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı formasını giyen Sevgi Uzun, 2024 yazında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Dallas Wings forması ile mücadele edecek.

26 yaşındaki oyun kurucu WNBA'de forma giyen ikinci Türk oyuncu ünvanının da sahibi olacak. Daha önce eski milli basketbolcu Nevriye Yılmaz WNBA'de Phoenix Mercury formasını giymişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings forması ile mücadele edecek. Sevgi, WNBA'de forma giyen ikinci Türk oyuncu ünvanının da sahibi olacak. WNBA'de ülkemizi ve Fenerbahçemizi temsil edecek Sevgi Uzun'a başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.