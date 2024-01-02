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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 96-57 yenerek Dörtlü Final'e yazdırdı.

AA2 Ocak 2024 Salı 15:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
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Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 96-57 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Kadir Giray Esen

Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 11, McBride, Alperi Onar 16, Meesseman 11, Howard 23, Tilbe Şenyürek 14, Sevgi Uzun 9, İdil Saçalır 8, Ayşe Yılmaz 4, Duygu Özen, Sudenur Akarpa, Selin Rachel Gül

Nesibe Aydın: Thomas 13, Pelin Derya Bilgiç, Gamze Takmaz, Coates 7, Cannon 16, Zec 7, İlayda Güner 7, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Feride Şevval Akalan 3, Elif Çayır 2

1. Periyot: 24-12

Devre: 46-31

3. Periyot: 78-43

  • ING Kadınlar Türkiye Kupası
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