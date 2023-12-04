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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding'in FIBA Avrupa Ligi'nde rakibi Valencia

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. maçında yarın İspanya ekibi Valencia'ya konuk olacak.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding'in FIBA Avrupa Ligi'nde rakibi Valencia
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. maçında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak.

Pabellon Municipal Fuente de San Luis'te oynanacak müsabaka TSİ 21.15'te başlayacak.

Grupta oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak namağlup lider durumda bulunan sarı-lacivertli takım, son maçında Macaristan temsilcisi DVTK HUN-Therm'i deplasmanda 81-64 mağlup etti.

Çıktığı 7 karşılaşmanın 3'ünü kazanıp 4 mağlubiyet alan Valencia Basket ise beşinci sırada yer alıyor. Son maçında İtalya deplasmanında Beretta Famila Schio'ya 77-72 yenildi.

  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • FIBA Avrupa Ligi A Grubu
  • Valencia Basket

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