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Spor

Fenerbahçe Alagöz, Rize'de farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25. haftasında Rize Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe Alagöz rakibini 110-54'lük skorla mağlup etti.

AA28 Mart 2023 Salı 16:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz, Rize'de farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Rize Belediyespor'u deplasmanda 110-54 yendi.

Salon: Rize Yenişehir

Hakemler: Alper Özgök, Nihat Çetin, Almina Kocabaş

Rize Belediyespor: Brown 16, Morgan 3, Arzu Asiye Özdemir 6, Benson 7, Sümeyya Özcan 5, Nilay Sena Aral 5, Deniz Üstün 4, İsra Kopuz, Cansu Öncel 6, Eydina Topçu 2, Şima Nur Yılmaz

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 14, Elif İstanbulluoğlu 2, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 13, Şerife Alperi Onar 15, Gizem Başaran Turan 11, Vandersloot 10, Selen İrem Baş 2, Ayşe Yılmaz 3, Stewart 22, Merve Aydın 8, Stokes 10

1. Periyot: 6-31

Devre: 25-53

3. Periyot: 40-88

  • ıng kadınlar basketbol süper ligi
  • feerbahçe alagöz
  • rize belediyespor

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