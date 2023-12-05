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Spor

Fenerbahçe Alagöz, Valencia deplasmanında sahne alacak

FIBA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasının 8. haftasında İspanyol ekibi Vlencia Basket'e konuk olacak. TSİ ile 21.15'te başlayacak karşılaşma FBTV'den naklen yayınlanacak.

AA5 Aralık 2023 Salı 11:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz, Valencia deplasmanında sahne alacak
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. maçında 5 Aralık Salı günü İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak.

Pabellon Municipal Fuente de San Luis'te oynanacak müsabaka TSİ 21.15'te başlayacak. Mücade FBTV'den canlı yayınlanacak.

Grupta oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak namağlup lider durumda bulunan sarı-lacivertli takım, son maçında Macaristan temsilcisi DVTK HUN-Therm'i deplasmanda 81-64 mağlup etti.

Çıktığı 7 karşılaşmanın 3'ünü kazanıp 4 mağlubiyet alan Valencia Basket ise beşinci sırada yer alıyor. Son maçında İtalya deplasmanında Beretta Famila Schio'ya 77-72 yenildi.

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