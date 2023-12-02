Fenerbahçe Alagöz'den 13 maçlık muhteşem seri!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Çankaya Üniversitesi'ni 111-79 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding namağlup liderliğini sürdürürken, Çankaya Üniversitesi 10. yenilgisini aldı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Erhan Gürsel, Ramazan Sezer Baran, Kadir Giray Esen
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 17, Duygu Özen 7, Howard 25, İdil Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 15, Meesseman 16, McBride 12, Laksa 16, Selin Rachel Gül, Sudenur Akarpa
Çankaya Üniversitesi: Walker 16, Fontaine 3, Gülse Uğur 5, Melike Yalçınkaya 15, Gizem Tüzün 3, Melike Tuğba Oral 5, Louis 32, Feryal Defne Atlı, Nisanur Barmakçı, Heja Yıldırım
1 periyot: 35-28
Devre: 60-44
3 periyot: 91-66