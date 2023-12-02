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Spor

Fenerbahçe Alagöz'den 13 maçlık muhteşem seri!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding rakibi Çankaya Üniversitesi'ni 111-79'luk skorla mağlup etmeyi başardı ve galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz'den 13 maçlık muhteşem seri!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Çankaya Üniversitesi'ni 111-79 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding namağlup liderliğini sürdürürken, Çankaya Üniversitesi 10. yenilgisini aldı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Erhan Gürsel, Ramazan Sezer Baran, Kadir Giray Esen

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 17, Duygu Özen 7, Howard 25, İdil Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 15, Meesseman 16, McBride 12, Laksa 16, Selin Rachel Gül, Sudenur Akarpa

Çankaya Üniversitesi: Walker 16, Fontaine 3, Gülse Uğur 5, Melike Yalçınkaya 15, Gizem Tüzün 3, Melike Tuğba Oral 5, Louis 32, Feryal Defne Atlı, Nisanur Barmakçı, Heja Yıldırım

1 periyot: 35-28

Devre: 60-44

3 periyot: 91-66

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