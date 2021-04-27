Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için Antalya'da

Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftar, futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra Belek'te kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarına bugün Antalya'da yapacağı antrenmanla devam edecek.