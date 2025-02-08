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Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA8 Şubat 2025 Cumartesi 16:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, gün içerisinde Alanya'ya gidecek.

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