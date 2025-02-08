Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, gün içerisinde Alanya'ya gidecek.