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Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor mesaisinde

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA7 Şubat 2025 Cuma 14:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Alanyaspor mesaisinde
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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