17 Ocak 2026 Cumartesi
Fenerbahçe, Alanya'ya geldi

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı öncesi Alanya'ya geldi. Sarı-lacivertli kafile, yağışa rağmen havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 21:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Alanya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.

Fenerbahçe kafilesini, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Yağışa rağmen havalimanına gelen taraftarlar, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculara tezahüratta bulundu.

Otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket eden Fenerbahçe kafilesini karşılayan taraftarlar meşale yaktı.

Taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.

