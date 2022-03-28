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Spor

Fenerbahçe, ALBA Berlin'i konuk edecek

THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko yarın ALBA Berlin'i ağırlayacak

AA28 Mart 2022 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 09:29
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında yarın Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor.

Konuk ALBA Berlin ise 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı son karşılaşmada İspanya'nı Barcelona ekibine deplasmanda 88-67 mağlup olmuştu.

İki takım arasında ligde bu sezon oynanan ilk karşılaşmayı Alman temsilcisi evinde 84-70'lik skorla kazanmıştı.

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