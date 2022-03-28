Fenerbahçe, ALBA Berlin'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında yarın Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor.

Konuk ALBA Berlin ise 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı son karşılaşmada İspanya'nı Barcelona ekibine deplasmanda 88-67 mağlup olmuştu.

İki takım arasında ligde bu sezon oynanan ilk karşılaşmayı Alman temsilcisi evinde 84-70'lik skorla kazanmıştı.