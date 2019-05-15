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Fenerbahçe Alper Potuk, Jailson ve Frey ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncıların menajerlerini görüşmek üzere İstanbul'a çağırdı.

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Yaz transfer döneminin en çok mesai yapacak kulüplerinin başında olacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler şimdiden yaşanmaya başladı. Transfer ile ilgili planları ve listesini yönetime ve Comolli'ye ileten Ersun Yanal, takımda kalmasını istemediği isimleri de şimdiden verdiği bildirildi.

FREY VE ALPER YOLCU GİBİ?

Comolli'nin Yanal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği ancak sözleşmesi bulunan Frey ve Alper gibi oyuncuların menajerleriyle bir araya geldiği iddia edildi. Bu 2 isme Jailson'un da dahil olabileceği öğrenildi.

YANAL, VALBUENA'YI İSTİYOR

Bunun dışında sözleşmesi sona eren ancak Yanal'ın kalmasını istediği Skrtel ve Valbuena'nın menajerleriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek. Soldado'nun durumu ise kesinlik kazanmadı.

2 YA DA 3 SANTRFOR ALINACAK

Transfer çalışmalarında ise ağırlık santrfor ve stoper mevkinde olacak. Skrtel giderse en az 2 stoper alınacak. Soldado'nun kalıp kalmamasına göre 2 ya da 3 santrfor transferi yapılacak.

(Takvim)

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