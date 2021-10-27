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Spor

Fenerbahçe, Altekma'ya şans tanımadı

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

DHA27 Ekim 2021 Çarşamba 19:53 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 19:53
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AXA Sigorta Efeler Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini aldı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 16-25, 18-25 ve 15-25'lik skorlarla sona erdi. Fenerbahçe 15 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, galibiyetle tanışamayan Altekma 2 puanda kaldı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yasin Okumuş (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (x), Maksim (x), Hamacher (xx), Yunus Emre (x), Weber (x), Cafer (x), Mehmet (x), Hüseyin (x), Halil (x), Khani (xx), Ömer Furkan (x), Kerem (x), Altay (x)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati (xxx), Ahmet (xxx), Metin (xxx), Hidalgo (xxx), Mousavi (xxx), Oğulcan (xxx), Hasan Yeşilbudak (xxx), Kaan (xx), Muhammet (xx), Taha (xx), Hasan Sıkar (xx)

SETLER: 16-25, 18-25, 15-25

SÜRE: 77 dakika (23, 27, 27)

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