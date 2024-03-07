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  • Fenerbahçe alternatifini buldu! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Leonardo Spinazzola
Spor

Fenerbahçe alternatifini buldu! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Leonardo Spinazzola

Fenerbahçe sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile baktığı Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini İtalya'da buldu. Sarı lacivertli ekip, Roma forması giyen 30 yaşındaki sol bek Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

7 Mart 2024 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe alternatifini buldu! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Leonardo Spinazzola
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Kalan 2 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon birçok isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu oyunculardan biri ise Ferdi Kadıoğlu oldu.

ARSENAL İSTİYOR

Milli futbolcu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmiş durumda. Yıldız isimle özellikle Arsenal yakından ilgileniyor. Yönetim, Ferdi'nin satışı ile ortaya çıkacak sol bek boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçti.

FERDİ YERİNE SPINAZZOLA

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli ekibin, Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Bonservisi Roma'da olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İtalyan yıldız ile devre arasında Galatasaray da ilgilenmişti.

30 yaşındaki sol bek bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından formasına tekrar kavuştu. Bu sezon 24 maça çıkan Spinazzola, 1 gol ve 4 asist üretti.

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