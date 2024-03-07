Kalan 2 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon birçok isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu oyunculardan biri ise Ferdi Kadıoğlu oldu.

ARSENAL İSTİYOR

Milli futbolcu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmiş durumda. Yıldız isimle özellikle Arsenal yakından ilgileniyor. Yönetim, Ferdi'nin satışı ile ortaya çıkacak sol bek boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçti.

FERDİ YERİNE SPINAZZOLA

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli ekibin, Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Bonservisi Roma'da olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İtalyan yıldız ile devre arasında Galatasaray da ilgilenmişti.

30 yaşındaki sol bek bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından formasına tekrar kavuştu. Bu sezon 24 maça çıkan Spinazzola, 1 gol ve 4 asist üretti.